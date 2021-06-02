Козак: Уголовное преследование Медведчука на Украине не имеет логики

Уголовное преследование украинского предпринимателя и политика Виктора Медведчука не имеет логики, так как тем, в чем его обвиняют, занимаются и многие другие бизнесмены на Украине, даже приближенные к власти. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Если по этой логике, то все, кто купил в России товары или услуги, должны сидеть рядом с Медведчуком. С точки зрения человеческой логики, все это подчиняется той же логике, которую коллеги занимают в переговорах по урегулированию конфликтов и в нормандском формате, и в контактной группе. И здесь такой же двойной подход", - сказал Козак в эфире телеканала "Россия-24".

Он также подчеркнул, что сегодня объем товарооборота между Россией и Украиной составляет 11 миллиардов долларов, несмотря на все санкции, введенные бывшим президентом Украины Петром Порошенко и его преемником Владимиром Зеленским.

"По экспорту из России только в 2020 году закупается товаров и услуг на 6,7 миллиарда долларов... Эти доходы получает Россия. Есть и импорт из Украины в Россию на почти четыре миллиарда долларов", - сказал Козак, добавив, что среди покупателей российских услуг и товаров значатся и приближенные к власти граждане.