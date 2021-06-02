На нынешнем Международном экономическом форуме в Петербурге (ПМЭФ-2021) среди прочих вопросов будут обсуждаться проблемы малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Давайте посмотрим, как чувствует себя этот сегмент предпринимательства в сегодняшних реалиях.

Российский малый и средний бизнес на 96 процентов состоит из микропредприятий, на которых занято 7,5 миллиона человек. Это тот сегмент экономики, который в большинстве своем живет сегодняшним днем, не имеет финансовой подушки безопасности и в силу своей высокой загрузки не может планировать развитие на долгосрочную перспективу.

По итогам различных опросов, которые проводит ТПП РФ по анализу текущего состояния, в котором находится бизнес, кризис обострил основные проблемы. К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Лишь около пятой части предпринимателей в 2020 году не заметили снижения спроса на свои товары и услуги, в то время как более чем у 40 процентов компаний он упал в 1,5 раза и более. Примерно у двух третей компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30 процентов, примерно 45 процентов сократили фонд оплаты труда.

Существенно увеличилась кредитная задолженность субъектов малого и среднего бизнеса: за 2020 год выросла на 23 процента и на 1 января 2021 года достигла 5,8 триллиона рублей против 4,7 триллиона на начало 2020-го. Такого прироста портфель кредитов малого и среднего бизнеса не показывал с 2012 года. Но тем не менее ситуация в целом восстанавливается, предприниматели отмечают рост оборотов и выручки; две трети предпринимателей отмечают постепенное восстановление спроса на товары и услуги. Бизнес чувствует позитивные тенденции.

Однако пока существенной проблемой бизнеса в 2021 году остается недостаточный спрос: он так и не восстановился к допандемийным уровням. Предприниматели выделяют следующие основные риски для развития своего бизнеса в нынешнем году: рост налоговой нагрузки, отсутствие доступных кредитно-финансовых средств для долгосрочного развития, дефицит квалифицированных специалистов по рабочим профессиям. Также предприниматели отмечают рост внимания к своим операциям со стороны банков и проверяющих органов.

Существенной проблемой бизнеса остается недостаточный спрос: он так и не восстановился

Потребительский спрос населения, который является значительным фактором, определяющим динамику сектора МСП, только начинает восстанавливаться, вследствие чего пока сохраняются риски банкротств мелких компаний. Не все отрасли пока смогли вернуться к докризисным показателям. Есть и те, кто вернулись, но с накопленными убытками. Поэтому две трети предпринимателей основные инвестиционные ресурсы направляются на то, чтобы удержаться на рынке, восстановиться и сохранить своих сотрудников. И говорить о том, что основная часть бизнеса сейчас думает об инвестировании в будущее, на мой взгляд, преждевременно.

Торгово-промышленная палата РФ на протяжении многих лет ведет планомерную работу по поддержке и развитию семейного предпринимательства.

Семейный бизнес во всем мире - это общепризнанный состоявшийся факт, и мировой опыт свидетельствует о том, что этот сектор наиболее стабилен, жизнеспособен и устойчиво переживает мировые кризисы. В период пандемии семейные предприятия реже увольняли своих сотрудников и больше внимания уделяли социальной политике.

Кроме того, именно семейные предприятия - это тот сегмент экономики, который действительно нуждается в инвестировании ввиду того, что они нацелены на долгосрочное развитие, думающий о будущем и о передаче семейного дела своим детям. Именно на этот сегмент бизнеса государству и финансовому сектору необходимо ориентироваться для развития долгосрочного сотрудничества и реализации различных инвестиционных проектов.

В связи с растущей тенденцией перевода бизнеса в онлайн и освоения продаж на маркетплейсах предприниматели сегодня готовы инвестировать в эффективные инструменты продвижения, в частности, в развитие сайтов своих предприятий, расходы на рекламу и цифровизацию своего бизнеса.

Семейный бизнес наиболее стабилен и жизнеспособен. Он устойчиво переживает мировые кризисы, больше внимания уделяет социальной политике

Исходя из того, что основная проблема бизнеса сегодня связана с падением сбыта и снижением объемов соответствующих рынков, предприниматели начали активно искать возможности для повышения собственной конкурентоспособности. Это происходит через развитие системы маркетинга и продвижение в целом, формирование новых продуктов и услуг, открытие новых направлений деятельности, развитие кооперации. Если у бизнеса и есть средства для инвестирования, то они, безусловно, направляются именно в эти сферы. Вложение средств в криптовалюту, покупку акций и другие подобные направления абсолютно не актуальны и не приоритетны для малого и среднего бизнеса.

Одновременно с этим в современной реальности при прочих равных условиях более успешным будет тот бизнес, предприятие или проект, лидер которого считает достижение социально значимых целей своим приоритетом. Социальные инвестиции сегодня становятся мощным рычагом мирового развития.

На протяжении последних лет наметилась устойчивая тенденция перехода российского бизнеса от эпизодической благотворительности к системным социальным инвестициям. Компании начинают понимать, что социальные инвестиции - это практическая форма реализации корпоративной социальной ответственности. Экологические программы становятся для компаний все более значимыми уже несколько лет наряду с образовательными и медицинскими. Повышенное внимание уделяется проектам с созданием отложенной ценности и инициативам, стимулирующим социально-экономическую устойчивость регионов.

Несмотря на пандемию, проекты благотворительности в прошлое не ушли: наоборот, деньги перестают быть основной ценностью бизнеса

Конечно, оценивать эффективность таких инвестиций сразу не получится, но их положительное влияние на экономику страны и на деятельность предприятий определенно. Социальные программы способствуют созданию имиджа и повышению репутации бизнеса и таким образом являются долгосрочными вложениями в нематериальные активы компании.

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И конечно, нельзя обойти вниманием такое направление деятельности предпринимателей, как инвестиции в добрые дела. По оценкам бизнес-школы "Сколково" и банка UBS, в общем объеме благотворительности (без учета государственного финансирования) вклад компаний составляет примерно половину всех совокупных расходов на проекты в России, или в среднем от 170 до 230 миллиардов рублей в год. Разумеется, львиная доля - это вложения крупных нефтегазовых холдингов. Но и малый бизнес вносит свою лепту в общее дело. Даже несмотря на пандемию, проекты благотворительности в прошлое не ушли: наоборот, деньги перестают быть основной ценностью бизнеса. На первый план сегодня выходят социальные ценности: предприниматели должны не только зарабатывать себе прибыль, но и заниматься социальными проектами, развивать благоприятную жизненную среду. Большинство семейных предприятий активно развивают это направление, и вот примеры.

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