Легендарные советские десантники провели урок мужества

Десантники-парашютисты Валентин и Антонина Кудреватых со времен СССР и до сегодняшнего дня - гордость ВДВ. Благодаря им "крылатая пехота" получила надежную парашютную технику для десантирования.

Не раз, рискуя жизнью, Кудреватых испытывали ее в предельно сложных условиях и ставили мировые рекорды. На себе проверяли, как в экстремальных ситуациях поведет себя человеческий организм, обучали своему делу молодых. И эта связь поколений до сих пор крепка, как парашютная стропа. На днях к живущим в Минске ветеранам приехали ребята из Центра специальной подготовки "Скиф", действующего в городе Речица на Гомельщине, и военнослужащие пятой отдельной бригады специального назначения. В торжественной обстановке супругам Кудреватых вручили медали от имени командующего силами специальных операций ВС Беларуси генерал-майора Вадима Денисенко. А от имени командующего ВДВ ВС России генерал-полковника Андрея Сердюкова - знаки отличия.

Глава представительства Московского центра международного сотрудничества в Беларуси генерал-майор запаса ВДВ России Олег Черноус передал слова признания от всех десантников:

- Воздушно-десантные войска - это небольшой круг людей. Там все друг друга знают. Есть люди выдающиеся. Легенды. Одной из таких легенд и является Валентин Яковлевич. Мы вас помним, чтим и ценим. Да, есть что вспомнить. На счету бывшего начальника воздушно-десантной службы Белорусского военного округа, пятикратного чемпиона СССР по парашютному спорту полковника Валентина Кудреватых 15 мировых рекордов. Всего он совершил более семи тысяч прыжков. Награжден орденом Красной Звезды. Его супруга прыгнула с парашютом более 2,5 тысячи раз. В мирное время получила медаль "За отвагу". Об их достижениях заместитель командующего силами специальных операций ВС по идеологической работе полковник Сергей Андреев говорит с восхищением:

- Оба десантировались с высоты от 100 метров до 13 тысяч. Прямо из стратосферы. Именно они стояли у истоков создания техники воздушно-десантной службы Вооруженных Сил Советского Союза, испытывали новые парашюты. И только благодаря им мы сейчас имеем такое снаряжение. При этом воспитали не одного чемпиона мира. Поэтому мы и привезли сюда ребят, чтобы они брали пример с настоящих героев, а не со "звезд" ТiкТоk. Там - далеко не герои.

Небо Валентин Кудреватых называет смыслом своей жизни. Вспоминает, что первый прыжок совершил, когда ему не исполнилось и 16:

- Нашей задачей было шагать впереди планеты всей. Стратосферу, например, мы начали осваивать еще до полета в космос Гагарина. Самое сложное в нашем деле - остаться в живых. У меня было 44 отказа. Один раз такой, после которого я пролежал, прикованный к растяжкам, более 40 дней. В чем мой секрет? Я ведь сибиряк, у моего отца нас, детей, было 13. Я с детства работал. Когда мне было четыре года, отец брал меня в тайгу, и мы косили. Закалка…

Историй о прыжках и о том, как испытывали парашюты, Валентин Кудреватых рассказал в тот день немало. Детвора из "малолетнего спецназа" (так называют воспитанников речицкого Центра специальной подготовки "Скиф") слушала ветерана с открытыми ртами. Руководитель центра Владимир Габров уверен, что встреча с такими необыкновенными людьми станет для ребят важным жизненным уроком, а может, и ступенькой в небо: "Эти люди всю жизнь работали на благо страны, армии, на то, чтобы десантники и спортсмены могли прыгать с парашютом безопасно. Им - огромный почет и уважение".

Связь поколений десантников крепка, как парашютная стропа.