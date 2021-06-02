Лицензирование производства беспилотников до 30 кг отменят в РФ

В России отменят лицензирование на разработку, производство, испытания и ремонт беспилотников и их элементов - сюда входят беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой до 30 килограммов. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Как объяснил замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, проект направлен на снижение административных барьеров для производителей, а также на вытеснение иностранной продукции.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а выданные до этого лицензии переоформлению подлежать не будут.