Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы из Франкфурта в Москву, Санкт-Петербург и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны компетентных ведомств.

"Запланированные на 2 июня рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно - LH1444/1445 и LH1436/1437 - пришлось отменить из-за отсутствия разрешения ведомств. Пассажиры были об этом проинформированы", - цитирует ТАСС представителя Lufthansa.

Собеседник агентства при этом не уточнил, о каких ведомствах какой страны идет речь.