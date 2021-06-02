Маврикий одобрил применение российской вакцины "Спутник Лайт"

Российская однокомпонентная вакцина против COVID-19 зарегистрирована Министерством здравоохранения Республики Маврикий, сообщили сегодня в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). В марте этого года на Маврикии также одобрили к применению вакцину "Спутник V".

Вакцина "Спутник Лайт", по сути, представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", иммунизация ею состоит только из одной инъекции препарата (большинство применяемых сегодня вакцин требуют двукратного введения, а в некоторых случаях и у некоторых групп населения, возможно, будет рекомендована и третья инъекция - сейчас идут такие испытания).

В основе "Спутника Лайт" использован рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) - в качестве вектора, как и в случае с вакциной "Спутник V", он доставляет генный материал коронавируса в организм, вызывая иммунный ответ. Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", по данным ее разработчиков, составляет 79,4% с 28-го дня после прививки.

"Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", - пояснили в РФПИ.