Вряд ли кто-то будет пугать школьников и студентов вспышкой слева и вспышкой справа, но знания и навыки поведения в критических ситуациях могут оказаться весьма полезными и в мирной жизни.

К слову, о развитии стратегии ГО подробно говорили на прошедшей недавно выставке "Комплексная безопасность-2021". Представители МЧС отметили, что в законодательстве РФ по гражданской обороне в последнее время произошли существенные изменения. Например, из четырех ранее существовавших сигналов оповещения остался только один: "Внимание всем!"

И вот теперь настало время следующего шага. "Необходимо установить единые формы подготовки должностных лиц и работающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС", - сообщили в ведомстве.

Исторически сложилось так, что сейчас действуют две системы подготовки. Одна регулирует действия в военное время, а другая - защиту от различных угроз в мирное. Но, как отметили в профильном департаменте МЧС, опыт показывает, что риски мирного и военного времени в значительной степени схожи, а методы защиты населения почти одинаковы.