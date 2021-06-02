Новости

Около 33,6 тысячи человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 20:55
Захарова: РФ ждет от Праги ответы о деятельности чешских спецслужб в России 20:32
Путин обсудил с главой Всемирного банка экономические проекты 20:27
Козак: Украина в 2020 году купила у РФ товары и услуги на $6,7 млрд 20:24
К 2025 г. к госзакупкам привлекут более 220 тысяч компаний МСП 20:16
Песков: Решение Женевы по "Спутнику V" не повлияет на саммит РФ и США 20:09
Село Териберка станет особо охраняемой природной территорией 20:02
СМИ: По новому контракту Месси будет получать почти вдвое меньше 19:44
Британский фотограф заявил в ООН, что не видел российских солдат в Донбассе 19:42
В конце мая в России замедлилась инфляция 19:42
Хачанов проиграл Нисикори во втором круге Roland Garros 19:21
Козак: Уголовное преследование Медведчука на Украине не имеет логики 18:55
"Спутник Лайт" показала эффективность до 83,7% у пожилых в Аргентине 18:49
Самарские школьники запустили в стратосферу спутник с дрозофилами 18:32
Новые выплаты получат 1,2 миллиона детей из неполных семей 18:17
Гостевая форма сборной РФ на Евро-2020 признана одной из самых красивых 18:16
Глава Минздрава РФ призвал болельщиков вакцинироваться перед Евро-2020 18:03
Госдума: В НАТО не хотят стабилизации ситуации на Украине 18:02
Козак: Отказ Киева от взаимодействия с Донбассом привел переговоры в тупик 18:02
Песков рассказал о проработке доступа журналистов на саммит Путина и Байдена 17:58
МЧС объявило о приближении к Астрахани очередной пыльной бури 17:56
Козак: Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает 17:55
В ГД раскрыли причину запроса немецких экологов по "Северному потоку-2" 17:45
В США заработала первая группа по вопросам компенсаций потомкам рабов 17:40
Строительство "Северного потока-2" не остановлено после запроса экологов 17:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как поступить в вуз "по талону"
Как поступить в вуз "по талону"
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
Какие необычные места ждут российских туристов летом
Какие необычные места ждут российских туристов летом
02.06.2021 20:12
Рубрика: Общество

Снова команда: "Огонь!"

В школы могут вернуть уроки гражданской обороны
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
МЧС России инициировало изменения в порядок подготовки населения в области гражданской обороны. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале правовой информации regulation.gov.ru для обсуждения. Не исключено, что после принятия постановления в учебные заведения вернут памятные старшему поколению занятия по ГО.

Вряд ли кто-то будет пугать школьников и студентов вспышкой слева и вспышкой справа, но знания и навыки поведения в критических ситуациях могут оказаться весьма полезными и в мирной жизни.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В МЧС напомнили об опасности плавания на надувных матрасах

К слову, о развитии стратегии ГО подробно говорили на прошедшей недавно выставке "Комплексная безопасность-2021". Представители МЧС отметили, что в законодательстве РФ по гражданской обороне в последнее время произошли существенные изменения. Например, из четырех ранее существовавших сигналов оповещения остался только один: "Внимание всем!"

И вот теперь настало время следующего шага. "Необходимо установить единые формы подготовки должностных лиц и работающего населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС", - сообщили в ведомстве.

Исторически сложилось так, что сейчас действуют две системы подготовки. Одна регулирует действия в военное время, а другая - защиту от различных угроз в мирное. Но, как отметили в профильном департаменте МЧС, опыт показывает, что риски мирного и военного времени в значительной степени схожи, а методы защиты населения почти одинаковы.

Общество Образование Правительство МЧС

Главное сегодня

ПМЭФ 2021
ПМЭФ 2021
Сенаторы одобрили закон о бесплатном подключении к газу
Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане
Ростуризм предложил субсидировать чартеры из 64 регионов
Оператор уверен в завершении строительства "Северного потока-2"
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией