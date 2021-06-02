Медведев: "Единая Россия" обновляется за счет достойных, ярких людей

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие многие волонтеры, проявившие себя в период пандемии коронавируса, многие одержали победу в своих округах, рассказал председатель партии Дмитрий Медведев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с победителями праймериз.

Он напомнил, что глава государства в ходе встречи с волонтерами призвал их смелее идти в политику. "Все, кто проявил себя в период пандемии, кто помогал людям в это очень трудное время, они тоже участвовали. И многие из них одержали уверенную победу", - сообщил Медведев. "Партия обновляется и привлекает свои ряды наиболее неравнодушных, достойных, ярких людей. В том числе - участников проекта "Лидеры России", финалистов кадрового партийного проекта "Политстартап", наших товарищей из ОНФ", - добавил он.

Председатель партии также отметил, что интерес к праймериз продолжает расти. "В этом году у нас было самое масштабное предварительное голосование, в котором приняли участие около 12 млн человек. Это больше, чем 10% избирателей в нашей стране", - подчеркнул Медведев. Он также сообщил, что средний конкурс составил 13 человек на место, а в некоторых округах доходил до 30 человек на место.