МИД РФ: Полеты в Египет могут разрешить этим летом

Россияне, возможно, уже летом смогут полететь на отдых в Египет. Такое предположение высказал заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Его слова передает "Интерфакс".

Он отметил, что решение о возобновлении рейсов может быть принято в ближайшее время. На вопрос, возобновятся ли они этим летом, Богданов ответил: "Думаю, да".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Египте работали российские инспекторы. Они проверяли условия для возобновления авиасообщения. Решение будет принимать оперативный штаб правительства.