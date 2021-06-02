Минпросвещения отслеживает все нюансы, связанные с детским отдыхом

Министерство просвещения РФ отслеживает все нюансы, связанные с детским отдыхом. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании президента с членами правительства. По словам министра, загородные детские лагеря загружены на 75%.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости