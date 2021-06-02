Минск обратился к Литве об оказании помощи по делу о геноциде

С поручением оказать правовую помощь по уголовному делу о геноциде населения в годы Великой Отечественной войны обратилось в учреждение юстиции Литвы руководство Генеральной прокуратуры Беларуси. Об этом сообщили 2 июня в надзорном органе республики, сославшись на действующий Договор между двумя странами о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Белорусские юристы, информирует БЕЛТА, продолжают следствие по уголовному делу, возбужденному по фактам совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе минувшей войны и в послевоенный период действий, направленных на уничтожение советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей, путем массовых убийств. Как известно, в результате геноцида на территории Беларуси погибли свыше двух миллионов человек

В годы фашистской оккупации Беларуси, по данным прокуратуры, "в уничтожении населения принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы фашистского рейха. Как следует из материалов уголовного дела, непосредственно "умиротворением", "специальной обработкой" населения (именно так значился в официальных документах германских оккупационных властей геноцид белорусского народа) занимались 2-й (позже - 12-й), 3-й и 15-й литовские батальоны".

В ходе карательной операции "Болотная лихорадка" 3-й и 15-й батальоны расстреляли не менее двух сотен беженцев, а также жителей населенных пунктов Старобин, Андрашовщизна, Цековка, Жарков.

Чудовищные зверства проявлял и 2-й (12-й) литовский батальон, которым руководил Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу Минский мясник. Батальон был сформирован из добровольцев, проживавших на территории современной Литовской Республики, а проводил карательные операции в Минской и Брестской областей. Всего они зверски расправились над десятками тысяч невинных людей.

Только за два октябрьских дня 1941 года "по личному распоряжению Минского мясника батальон уничтожил не менее пяти тысяч заключенных в Слуцком гетто. В ходе операции людей принудительно выводили из жилых помещений, жестоко избивали палками, резиновыми шлангами, прикладами". В том же году литовские добровольцы убили около 1750 евреев в Березинском районе, 4166 узников Минского гетто.

В дальнейшем этот батальон принимал участие и в других карательных операциях, в том числе "Зимнее волшебство" (февраль - март 1943 года), целью которого было создание "мертвой земли" - территории, где исключалось проживание населения в полосе шириной 30-40 км. По данным Генпрокуратуры, в результате данной операции было уничтожено 387 населенных пунктов, убиты свыше 13 тысяч мирных жителей, более семи тысяч человек насильно вывезены на принудительные работы.

Следствие проверяет и другие факты злодеяний, совершенных националистическими карательными формированиями. В документах констатируется, что "многие убийства совершались варварским способом. Так, в деревне Володарка 146 женщин и детей связали вместе, облили бензином и сожгли", - сообщили юристы.

После освобождения белорусских и литовских земель от немецко-фашистских захватчиков часть карателей добровольческих подразделений Литвы, в том числе Импулявичюс и Адамкавичюс, скрылись на территории Германии, которая находилась в зоне ответственности США и Великобритании, а затем в 1949 году - в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления.

Позднее Минский мясник, признанный виновным в массовых убийствах, был заочно приговорен к смертной казни. Однако США не удовлетворили запрос о его выдаче. При этом Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус и затем, вернувшись в Литву, в 90-е годы прошлого века занимал высшую государственную должность - президента Литовской Республики.

Генеральная прокуратура Беларуси, резюмировали в ведомстве, полагает, что "у литовских коллег достаточно ответственности и здравого смысла добросовестно выполнить свои международные обязательства".