Мишустин обсудил с главой Всемирного банка борьбу с бедностью и климат

В среду Михаил Мишустин встретился с президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Стороны обсудили перспективы развивающегося сотрудничества России и международной финансовой организации.

Как сообщила пресс-служба кабмина, в центре внимания в ходе беседы были "вопросы климатической повестки, борьбы с бедностью, координации усилий в области содействия международному развитию".

Разговор шел также о передаче российского опыта в области эффективного государственного управления и реализации передовых механизмов предоставления государственных услуг другим странам - членам Всемирного банка.