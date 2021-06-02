Мишустин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил требования к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзаменов мигрантами.

Речь об экзаменах по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам законодательства России, которые сдают иностранцы, претендующие на получение разрешения на работу в РФ или патента.

Согласно документу, во время сдачи экзамена по русскому языку как иностранному они должны уметь воспринимать, читать и произносить информацию из социально-бытовой и некоторых профессиональных сфер. В последнем случае имеется в виду прием на работу, обращение в правоохранительные органы, посещение поликлиники и т.п. Кроме того, претенденты должны уметь заполнять документы, бланки и заявления.

Что касается истории России, то иностранцам для работы необходимо знать наиболее важные факты и события из нее. Еще им придется выучить названия столицы и других крупнейших городов, основные государственные праздники. Знание основ законодательства РФ означает осведомленность об основных правах, свободах и обязанностях иностранных граждан при пребывании на территории России.

Для получения вида на жительство требования расширены. Иностранцу необходим более значительный словарных запас, а также придется понимать смысл всех услышанных предложений. Кроме того, надо помнить хронологию основных событий, а также имена выдающихся деятелей России и СССР, основные национально-культурные и религиозные традиции.

А кроме своих прав свобод и обязанностей, иностранцы должны знать также основы конституционного строя принципы трудового, гражданского и семейного права РФ.