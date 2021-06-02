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02.06.2021 12:53
Рубрика: Власть

МО РФ: Под прикрытием учений с НАТО на Украину могут доставить оружие

Текст: Иван Петров
В Министерстве обороны России рассказали о предстоящих учениях в Европе, в которых примут участие украинские и американские военнослужащие, а также силы флотов и авиации стран НАТО. Маневры Sea Breeze пройдут в период с 28 июня по 10 июля, в том числе на территории Украины. Основные участники учений - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и некоторые другие страны.
Фото: Денис Петров \ РИА Новости Фото: Денис Петров \ РИА Новости
Фото: Денис Петров \ РИА Новости

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков обращает внимание, что учения пройдут "на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах".

Отмечается, что в предстоящем масштабном учении задействуют около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиации и более 100 единиц военных автомобилей и бронетехники.

"Хочу особо отметить, что по сценарию этого учения коалиционная группировка войск будет задействована в стабилизации некой кризисной ситуации, вызванной деятельностью незаконных вооруженных формирований, которым власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку", - рассказал генерал Конашенков.

Основными отрабатываемыми вопросами на учениях, по данным российских военных, станут формирование и слаживание многонационального корабельного соединения (для морского контингента); организация взаимодействия сил флота с формированиями сухопутных войск и авиации, планирование и проведение совместных операций. А также - применение морского десанта в совместных действиях с сухопутными войсками на приморском направлении. В то же время для сухопутного компонента поставлена задача по организации работы штаба по планированию и проведению операций в соответствии со стандартами НАТО,

переброске сил и средств в районы боевого предназначения. Кроме того, военным предстоит организовать и провести наступление на приморском направлении во взаимодействии с морским десантом.

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Воздушный компонент будут тренировать на применение боевой авиации в интересах сил флота и сухопутных войск. Запланировано ведение воздушной разведки, нанесение ударов по морским и наземным целям, перевозка войск и грузов.

Активная фаза Sea Breeze пройдет в два этапа. На первом этапе будут отработаны задачи по развертыванию пунктов управления и связи, планирование операции, формирование отрядов боевых кораблей и перебазирование авиации на аэродромы. На втором этапе предусмотрен комплекс мер по "стабилизации обстановки". Он включает огневое поражение надводных, а также подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

В Минобороны России особо подчеркнули, что планируется применение морского десанта для совместных действий Сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины. "Конкретно, десант планируется задействовать на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

Таким образом, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря", - обратил внимание генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, именно на территории Украины Силы спецопераций намерены отработать взаимодействие своих подразделений различной национальной принадлежности, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время. "То есть, туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск. В дальнейшем, как уже бывало в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, которые дислоцированы рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - предполагают в российском военном ведомстве.

Подчеркивается, что Министерство обороны РФ будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украино-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО. При необходимости российские военные, по словам генерала Конашенкова, будут реагировать "адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности России".

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