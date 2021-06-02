Каждая четвертая компания в мире планирует переехать в новый офис после пандемии, причем сокращать занимаемые площади собираются далеко не все - некоторые, наоборот, хотят расширяться. Это показал недавний опрос, проведенный консалтинговой компанией Knight Frank.

На вопросы ответили 400 крупных офисных арендаторов - о желании расширить площади заявил каждый третий из планирующих переезд. А как с офисами обстоят дела в Москве? Остается ли там еще кто-то в эпоху всеобщей удаленки или, наоборот, все уже вернулись на привычные рабочие места? Корреспондент "РГ" попытался увидеть настоящее и будущее столичных бизнес-центров.

Меньше, да лучше

В жизнь московских, да и всех мировых офисов, пандемия внесла невероятную сумятицу. Многие эксперты в прошлом году предрекали им скорую смерть - мол, все перешли на удаленку, кому нужны ваши миллионы офисных квадратных метров? Однако с коронавирусом мы живем второй год, а в Москве не только не закрываются старые, но и активно строятся новые бизнес-центры.

Опрошенные "РГ" эксперты рассказывают, что абсолютное большинство компаний в прошлом году перевело часть, а то и почти всех сотрудников на удаленку. Но от офисов при этом никто не отказался - с одной стороны, было непонятно, как пойдут дела дальше, а с другой - договоры аренды обычно составлены так, что за досрочный выезд предусмотрены штрафы. К тому же многие постепенно начали возвращать людей на привычные рабочие места - кто-то не смог организовать эффективную работу в удаленном режиме, а для кого-то это в принципе невозможно.

"Взгляд на удаленку абсолютно различается от компании к компании, - объясняет "РГ" директор направления бизнес-аналитики CBRE Клавдия Чистова. - Например, большинство международных компаний работают из дома, следуя инструкциям глобального офиса, где у сотрудников еще с прошлого года не было возможности выйти в офис. Среди российских компаний многие перешли на гибридный формат работы или полностью вернулись в офис, при этом остается существенное количество компаний, которые продолжают работать удаленно".

Чистова добавляет, что пандемия сподвигла многие компании не отказываться от офисов, а пересмотреть их планировку. Бизнес все больше смотрит в сторону гибких офисов, где нет закрепленного за каждым сотрудником рабочего места, но есть много зон для встреч и переговоров. Из-за этого, впрочем, офис нередко приходится менять - перепланировать иногда проще новое пространство, чем уже занятое.

К размерам офисов при этом отношение двоякое, но большинство все же смотрят в сторону их уменьшения - сокращение персональных рабочих мест позволяет экономить пространство. "64% компаний оценивают, что в среднесрочной перспективе площадь занимаемого офиса уменьшится, из них 39% говорят о сокращении более чем на 20%, - рассказывает Чистова о собственном исследовании CBRE. - При этом 18% компаний говорят об увеличении площади на более чем 10%, 18% ожидают сохранение текущей площади. Мы считаем, что определяющим фактором в сохранении удаленного формата станет динамика восстановления экономики в целом и отдельных компаний в частности".

Не все дома

Об одном из примеров трансформации "РГ" рассказывает аналитик крупной торговой компании Артем Синявин. "Наш отдел продаж больше похож на кол-центр, где менеджеры в наушниках с микрофонами сидят перед мониторами и либо принимают звонки от покупателей, либо сами звонят потенциальным клиентам, - объясняет он. - Офис с этим кол-центром находится в центральной части города, и руководство давно думало, как на нем сэкономить. Была идея закрыть все в Москве и перевезти в регион - условный Саратов или Самару. Снимать такое же помещение там можно в разы дешевле, к тому же можно сэкономить на зарплатах, наняв и обучив местных сотрудников".

Реализации плана помешала пандемия - пришлось не просто забыть о новом офисе, а разогнать существующий. Сначала на удаленку отправили часть сотрудников, а потом вообще всех. "Людей перевели на дистанционку и выдали им офисное оборудование, часть техники пришлось докупить, - вспоминает Синявин. - Поначалу было много проблем, у кого-то не работала связь или интернет, все нервничали. Но со временем стало ясно, что продажи идут - зарплата людей зависит от результата, поэтому из дома они работают не меньше и не хуже, чем из бизнес-центра. В итоге сейчас ищем офис поменьше, чтобы проводить там планерки и совещания, многие сотрудники так и останутся на удаленке".

Эксперты говорят, что даже те компании, что ищут офисы попросторнее, делают это чаще всего из-за роста бизнеса - им просто не хватает прежнего места. С пандемией это не связано - она, скорее, стимулирует либо трансформировать офисы под новый формат работы, либо уменьшать их, либо и то и другое.

Это подтверждает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. Она делится подсчетами - средний размер арендуемого офиса в 2019 году в столице составлял 2169 квадратных метров, а в прошлом году цифра упала до 1757 кв. м. Сокращение - 19%. В этом году тренд продолжился - в первом квартале средний размер сделки упал до 1230 "квадратов", что более чем в полтора раза меньше показателя 2019-го.

"После пандемии сократилось количество квадратных метров на одного человека, и при том же количестве сотрудников компании арендуют меньший объем офисных площадей, - отмечает эксперт. - В результате изменений посткризисного мира меняется само представление об офисном пространстве - теперь оно воспринимается как место встреч и совместной работы, а не только как оборудованные рабочие места".

Кстати

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Во время локдауна крупнейшие российские компании отправляли на изоляцию 79% сотрудников, показало недавнее исследование Cushman & Wakefield и Space 1. "Сейчас остаются на удаленной работе 44% сотрудников. Самая большая доля в IT (76%), наименьшая - у промышленных предприятий и общепита (менее 40%). В среднем компании в ближайший год планируют оставить на удаленной работе 29% сотрудников", - поделились авторы опроса.