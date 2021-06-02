Средняя ставка по рублевым вкладам в 2020 году упала до 4,49 процента. В поисках более высоких доходностей многие россияне рискнули инвестировать в альтернативные инструменты - зафиксирован рекордный приток физических лиц на фондовый рынок. Почти 5 миллионов новых инвесторов вышли на Московскую биржу, 2,5 миллиона - на Санкт-Петербургскую биржу.

Количество клиентов на брокерском обслуживании в 2020 году, по данным Банка России, выросло в 2,3 раза, до 9,9 миллиона человек. Основной прирост наблюдался в массовом розничном сегменте - большинство россиян открыли брокерский счет в банке, в котором обслуживались.

Наибольший объем инвестиций привлекли российские и иностранные акции, а также облигации иностранных эмитентов. Всего россияне в прошлом году купили ценных бумаг на 5,3 триллиона рублей (стоимость бумаг на счетах физических лиц в депозитариях), рост за год составил 45 процентов. По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", на конец 2020 года 75 процентов от всех открытых счетов приходились на счета размером до 10 тысяч рублей. Как полагают аналитики, это отражает значительный резерв для роста рынка, поскольку для многих клиентов 10 тысяч стали тестовой суммой входа на биржу. По мере развития приложений для инвестирования и повышения вовлеченности клиентов средний счет будет расти. Брокеры активно расширяют линейку продуктов, доступных через приложения.

"Эксперт РА" ожидает, что в условиях меняющегося регулирования активнее будут появляться новые инструменты коллективных инвестиций для неквалифицированных инвесторов, а также альтернативных инвестиций, в первую очередь в рентную недвижимость.

- Важную роль сыграли и современные онлайн-сервисы, которые сделали инвестиции намного более доступными (открытие брокерского счета, а также покупка готовых инвестиционных решений через приложение занимает считанные минуты), - подтвердил заместитель председателя правления "БКС Мир инвестиций" Станислав Новиков. - Также российский рынок акций привлекает одной из самых высоких в мире дивидендных доходностей - на уровне 8 процентов.

Российский рынок акций привлекает одной из самых высоких в мире дивидендных доходностей - на уровне 8 процентов

Приток частных инвесторов на рынок связан также, по словам эксперта, с общим ростом финансовой грамотности, сохранением низкого уровня инфляции, сильной динамикой российских и зарубежных фондовых рынков, государственными льготами для частных инвесторов (например, при открытии ИИС и при инвестициях в ПИФы).

Повышенным спросом в прошлом году пользовались и иностранные, в первую очередь американские, ценные бумаги. Например, доля клиентов "ФИНАМа", которые инвестировали в иностранные акции и облигации, выросла примерно в два раза и составила около 20 процентов. В российские акции инвестировали около 35 процентов клиентов, в российские государственные и корпоративные облигации - около 25.

- Возможность инвестирования в акции американских компаний через мобильные приложения, которые не уступают в производительности стационарным терминалам, существенно расширила количество розничных инвесторов, - отметил директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. - Среди акций на российском рынке повышенным спросом пользовались в основном "голубые фишки" и устойчивые бумаги, демонстрировавшие динамику лучше рынка. На американском рынке высокий интерес привлекали быстрорастущие лидеры технологического сектора, в частности, акции FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google).

Другой широко востребованной историей у начинающих инвесторов стали ПИФы, вложения в которые за 2020 год удвоились, превысив 290 миллиардов рублей. Интерес новичков к паевым фондам легко объясним, полагает Станислав Новиков, ведь это уже готовые, диверсифицированные инвестиционные решения, которые имеют минимальный порог входа, позволяют инвестировать и получать доход в рублях и в валюте, управляются профессионалами и при этом находятся под жестким регуляторным контролем.

Предпочитающих готовые решения под управлением профессионалов в прошлом году оказалось немало. Доверительное управление (ДУ) также фиксировало рекорды по привлечению новых инвесторов.

- Рост числа клиентов в ДУ в целом по рынку составил 65 процентов год к году и 562 тысячи лиц. Рост активов - 44 процента и 1 триллион рублей на конец 2020 года, - рассказал директор по стратегическому развитию УК "Альфа-Капитал" Вадим Логинов. - Казалось бы, пандемия должна была подорвать продажи ДУ, так как большинство продуктов ранее продавалось при прямом физическом контакте. Но управляющие компании быстро научились продавать ДУ в том числе и онлайн, а также внедрили гибридные формы, когда контакт с консультантом стал возможен удаленно. Высокому спросу сопутствовал и существенный рост рынков после резкого спада в марте.

Портрет клиента ДУ изменился несущественно. Средний возраст снизился до 43 лет. Теперь это чаще не владелец собственного бизнеса, а топ-менеджер или высококлассный специалист. Наблюдался и сильный приток клиентов из регионов, особенно городов-миллионников, отметил Вадим Логинов. Средний чек немного снизился, но остался сильно выше, чем у средних депозитов: 700 тысяч рублей и 183 тысячи рублей соответственно. Кроме того, средний горизонт инвестирования в рамках стандартных стратегий немного увеличился. Доля стратегий с горизонтом от 3 лет и более за год выросла с 9 до 12 процентов, во многом благодаря спросу на ДУ индивидуальными инвестсчетами (ИИС).

По данным "Эксперт РА", несмотря на бурный рост ИИС, основным драйвером сегмента доверительного управления средствами физлиц стали инвестиции состоятельных частных клиентов. За 2020 год абсолютный прирост активов на ИИС, число которых приблизилось к отметке в 400 тысяч счетов, составил всего 42 миллиарда рублей, в то время как премиальный сегмент индивидуальных стратегий доверительного управления прибавил 168 миллиардов рублей.

В этом году розничные инвесторы сохраняют интерес к фондовому рынку - в I квартале 2021 года число зарегистрированных на фондовом рынке физических лиц увеличилось на 2,3 миллиона человек, превысив отметку в 11 миллионов. Постепенное повышение ключевой ставки ЦБ РФ (а значит, и ставок по депозитам), по мнению экспертов, не повлияет на этот тренд.

- Умеренная корректировка денежно-кредитной политики регулятором, на мой взгляд, не приведет к снижению спроса на инвестиции, - отметил Станислав Новиков. - Ставки по вкладам сильно не поднимутся, при этом люди "распробовали" инвестиции, узнали о разнообразии инструментов, с помощью которых любой инвестор, в том числе консервативный, может достичь своих финансовых целей.