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02.06.2021 20:00
Рубрика: В мире

Позолотили ручку

Начальник генштаба Судана объявил об отказе от военного соглашения с Россией
Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
В России изучают сообщение о намерении властей Судана пересмотреть соглашение о строительстве пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ на Красном море. Об этом на полях ПМЭФ заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов. В Кремле также подтвердили, что ознакомились с заявлением суданской стороны. "По дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В феврале фрегат "Адмирал Григорович" первым из боевых судов России зашел в Порт-Судан. Фото: АР В феврале фрегат "Адмирал Григорович" первым из боевых судов России зашел в Порт-Судан. Фото: АР
В феврале фрегат "Адмирал Григорович" первым из боевых судов России зашел в Порт-Судан. Фото: АР

О планах Судана пересмотреть соглашение с Россией накануне заявил начальник генерального штаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн. Он отметил, что в заключенном при прежних властях соглашении имеются положения, которые "несут некоторый вред Судану". Военачальник подчеркнул, что документ должен быть пересмотрен, чтобы учесть "интересы и выгоду" государства. Показательно, что подобное заявление прозвучало из уст военного, а не гражданского представителя власти.

Фото: Министерство обороны РФ
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С конца прошлого года Хартум был "внезапно" обласкан странами Запада. Сначала Вашингтон исключил Судан из списка стран-спонсоров международного терроризма, после чего выдал кредит для погашения задолженности перед Всемирным банком на сумму 1,15 миллиарда долларов. Затем в рамках международной инициативы по погашению внешней задолженности Судана Париж списал стране долг в размере 5 миллиардов долларов и обещал выделить 1,5 миллиарда на погашение долга Хартума перед МВФ. О намерении отказаться от своих финансовых претензий к Судану на сумму в 360 миллионов евро заявила и Германия. Швеция, Великобритания и Ирландия выдали ссуду в размере 425 миллионов долларов на погашение части суданского долга перед Африканским банком развития.

Но, как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, возвращение Судана в глобальный финансовый мир, от которого страна была отрезана в течение десятилетий, не может быть оформлено просто так. "Траектория возвращения Судана к сообществу наций должна быть подкреплена экономически и политически", - заявил Макрон, выступая в мае на Международной конференции в поддержку переходного периода в Судане. Кстати, в том же выступлении французский президент объявил, что суданская революция - это прецедент, за который западные страны несут коллективную ответственность.

После поездки в Судан в августе прошлого года тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео количество вояжей представителей американской администрации и Пентагона в Хартум заметно выросло. Только в январе в суданской столице побывали начальник управления разведки контр-адмирал Хайди Берг и министр финансов США Стивен Мнучин. В рамках своей доли в той самой коллективной ответственности, о которой говорил Макрон, американцы обещали суданским военным полную поддержку в выстраивании вооруженных сил нового образца.

Очевидно, одним из итогов состоявшихся контактов с американскими коллегами и стало известное заявление Мухаммеда Усмана аль-Хусейна. Ведь в интервью он особо подчеркнул, что "в эту новую эпоху", после исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма, Хартум открыт для военного сотрудничества со странами Запада. Не зря ведь на сайте Госдепартамента США в марте появился обширный документ об американо-суданских отношениях и их перспективах.

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"Правительство Судана сталкивается со значительными проблемами безопасности, пока идет по трудному пути к демократии и правительству под руководством гражданского общества", - говорится в начале документа. Такие формулировки в исполнении Госдепа, как правило, означают, что американский военно-дипломатический тандем получил зеленый свет на очередную "демократическую" миссию. "Мы стремимся к углублению и расширению наших отношений и преследуем общие цели. Это путешествие, в которое мы собираемся отправиться вместе (с Суданом)", - отрапортовал в этом документе посол и заместитель командующего AFRICOM Эндрю Янг. Он добавил, ссылаясь на слова Джо Байдена и Энтони Блинкена, что "обновление демократии за рубежом является ключевой целью внешней политики США".

Подобная риторика лишь подтверждает, что желание пересмотреть соглашение о российской базе было продиктовано извне. Предположение о том, что Судан таким образом пытается выторговать у России более выгодные условия, звучат не очень убедительно, поскольку диалог между Москвой и Хартумом существует уже много лет и такого рода вопросы стороны ранее открыто и прямо обсуждали друг с другом.

С конца прошлого года Хартум был "внезапно" обласкан странами Запада 

Напомним, что суммарный внешний долг Хартума в начале года приближался к 60 миллиардам долларов. Сколько долгов было списано и реструктурировано Россией Судану, сказать сложно, точных цифр нет. По некоторым оценкам, речь может идти о сумме в районе полумиллиарда долларов США. Существенный вклад в развитие энергетики, промышленности и гражданских институтов Судана, сделанный еще в советский период, также сложно оценить. Возможно в Хартуме еще не осознали, что под "возвращением в сообщество наций" и "совместным путешествием к демократии" Вашингтон и западные партнеры традиционно понимают отказ "демократизируемой" страны от суверенитета и переход ее под внешнее управление, но никак не равноправное сотрудничество. Суданским элитам стоило бы почаще вспоминать историю, когда их страна фактически стала колонией Великобритании и находилась под управлением Лондона и Каира.

В мире Африка Судан Власть Безопасность Армия

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