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02.06.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Деловой подход

Без опыта бизнеса культуре не обойтись
Текст: Елена Новоселова
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Среди важнейших для исторической памяти проектов, которые поддерживает российский бизнес, новый фильм "Нюрнберг" по сценарию историка и правоведа Александра Звягинцева и выставка "Праведники России", которая откроется в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны в Музее Фаберже. Об этом шла речь в Государственном Эрмитаже на "круглом столе" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Реализация таких по-настоящему масштабных проектов требует объединения государства, бизнеса и гражданского общества, - сказал на открытии председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. - Историко-просветительские проекты, осуществляемые российским бизнесом, настолько многогранны, что перечислить все их вряд ли возможно... Эти социальные инвестиции - серьезный вклад в будущее нашей страны и продолжение великих традиций наших меценатов".

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Его поддержал глава попечительского совета культурно-исторического фонда "Связь времен" Виктор Вексельберг, который убежден, что сегодня именно культурное партнерство является залогом решения многих проблем, которые существуют в мире. "История и культура - стержневой элемент для уверенного взгляда в будущее", - считает меценат.

А по мнению гендиректора Государственного Эрмитажа и председателя отделения РИО в Санкт-Петербурге Михаила Пиотровского, прямо на наших глазах формируется культура участия бизнеса в просвещении, которая потихоньку отходит от западных лекал. "Эти проекты носят четкий отпечаток личности. Как это было с Морозовым, Щукиным, другими коллекционерами". Опыт бизнеса, в частности в музейном деле, очень важен и умением научить. "Это то, что называется креативная индустрия, - подчеркнул Пиотровский. - И здесь главное - развитие эндаументов как способов финансирования культуры".

Директор Эрмитажа также затронул тему зарабатывания денег учреждениями культуры. "В эпоху пандемии все мы производим онлайн-контент, сразу возникают вопросы, как его защитить и как монетизировать. Без серьезных бизнес-игроков, которые умеют все это делать, никак не обойтись", - заявил он.

Экономика Финансы Инвестиции Петербургский международный экономический форум

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