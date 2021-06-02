Наталья Сергунина: Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему

В столице появилась новая цифровая платформа, которая позволит предпринимателям получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут провести проверку их бизнеса и исполнение каких требований они оценивают. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Сейчас государственная информационная система (ГИС) "Открытый контроль" работает в пилотном режиме. В базу уже включены данные от 18 контрольных и надзорных органов города:

"Новая информационная система поможет в развитии деловой среды. В ее функционале учтены пожелания самих предпринимателей. Предварительное тестирование проходило с участием бизнес-сообщества - представителей разных отраслевых направлений. Теперь мы открываем портал для всех, пока в пилотном режиме. Будем постепенно дорабатывать и улучшать его, основываясь на обратной связи от пользователей", - отметила Наталья Сергунина.

Пользователям платформы предоставят полную информацию о возможных проверках и требованиях к ведению конкретного вида бизнеса, регламентированных правовыми актами. Сервис подскажет, какие шаги необходимо сделать, чтобы им соответствовать. В частности, предприниматели смогут оформить персональный чек-лист для подготовки к проверке, найти нужные нормативные документы, узнать об изменениях в законодательстве и задать вопрос специалисту в чате в личном кабинете.

Отзывы и предложения по улучшению портала принимаются по телефону: +7 (495) 870-72-99.

Министр Правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков добавил:

""Открытый контроль" - это в первую очередь система для предпринимателей и их прямого взаимодействия с контрольными органами. Мы будем развивать платформу совместно с предпринимательским сообществом, учитывая их запросы. Планируем, что в ближайшее время начнут работу сервисы, позволяющие минимизировать количество проверок, а сами проверки, где это возможно, станут дистанционными".