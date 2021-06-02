Названы имена победителей фотоконкурса "Самая красивая страна"

Правила конкурса допускают участие авторов из любой точки планеты, но при соблюдении одного условия: все работы должны быть сделаны только на территории России. Всего на портал photo.rgo.ru с 14 декабря 2020 года и по 5 апреля 2021 года участники загрузили 65 661 фотографию.
Отмечу, что хотя официальное название этого международного состязания фотографов любителей и профи называется "фотоконкурсом", но скорее это лишь дань традиции. Конкурс по содержанию мультимедийный. За лучший короткий видеоролик продолжительностью до трех минут о том, как создавали интересные (с точки зрения их авторов) конкурсные фото организаторы назначили спецприз "За кадром". Число роликов, присланных на конкурс, превысило 1400.
Десятки фотографов-участников (из числа финалистов) следили за голосованием в режиме реального времени.
В онлайн-режиме в жюри работали французский кинематографист Филипп Рос (оператор документальных фильмов "Дом", "Океаны", "Жители океанов") и итальянский фотограф дикой природы Марко Урсо.
Обсуждение работ вышло за рамки конкретного конкурса, речь зашла о сравнении возможностей наших и зарубежных фотографов, особенно когда идет речь о работе профи.
"Я наблюдал работу одного зарубежного фотографа, он снимает подводный мир. Он приехал, а с ним еще два контейнера оборудования… У них - бюджеты, а у нас - самая красивая страна. Но мы можем сделать шаг намного дальше. Например, провести конкурс конкурсов: встретятся победителей разных фотоконкурсов. И наши, и, скажем, BBC, National Geographic, - рассказал президент РГО Сергей Шойгу
Также Сергей Шойгу пообещал подумать об усилении регионального этапа будущих конкурсов.
Жюри назвало имена победителей.
Среди видеороликов победила съемка Александра Медведева: как он снимал свою встречу с китом.
В номинации "Пейзаж" победила работа "Волшебный туман", автор Юрий Смитюк, Приморский край.
"Дикие животные" - "Невесомость, Иван Науменко, Приморский край.
"Россия с высоты птичьего полета" - "Казанский монастырь г. Тамбова", Валерий Горбунов, Тамбовская область.
"Магия воды" - "Космос", Денис Дегтярев, Карелия.
"Эти забавные животные" - "Дирижер" Евгений Мазурин, Алтайский край.
"Арт-фото" - "Танцы над водой", Светлана Иваненко, Московская область.
"Фотопроект" - The Ballet, Алексей Цилер, Новосибирская область.
"Многоликая Россия" - "Крылатые качели", Юлия Белякова, Ярославская область.
"Снято на смартфон" - "Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямякин", Александр Державин, Карелия.
"Живой архив" - "В проливе Эйры", Владимир Мельник, Архангельская область.
Детские номинации
"Пейзаж" - "Тройной накат", Ольга Барканова, Сахалинская область.
"Мир животных" - "Ушки на макушке" Ярослова Меркулова, Оренбургская область.
"Мир людей" - "С интересной книгой и майнкрафт не нужен!", Дарья Поломошнова, Ростовская область.
"Макромир": "Улитки болтушки", Филипп Харченко, Пензенская область.
Приз зрительских симпатий - Глеб Майоров, "Природа после дождя".
А от редакции "Российской газеты" - свой собственный приз читательских симпатий. Его получает наш сотрудник, один из старейших и уважаемых фотокорреспондентов - Аркадий Иванович Колыбалов. Он вошел в финал (а попасть в десятку лучших работ, выдержав конкуренцию с тысячами авторов, - очень непросто), пожалуй, в самой сложной по исполнению номинаций: "Фотопроект". Репортаж "Крестный ход в Курской губернии" в комментариях не нуждается - это нужно видеть.