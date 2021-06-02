Названы имена победителей фотоконкурса "Самая красивая страна"

В московской штаб-квартире Русского географического общества определили победителей фотоконкурса "Самая красивая страна". В десяти взрослых и в четырех детских номинациях за победу боролись 8643 фотографа из России, Италии, Германии, Украины, Китая и еще 14 стран. Кроме того, жюри выбрало обладателей трех специальных призов, а личность одного лауреата определили зрители путем открытого онлайн-голосования.

Правила конкурса допускают участие авторов из любой точки планеты, но при соблюдении одного условия: все работы должны быть сделаны только на территории России. Всего на портал photo.rgo.ru с 14 декабря 2020 года и по 5 апреля 2021 года участники загрузили 65 661 фотографию.

Отмечу, что хотя официальное название этого международного состязания фотографов любителей и профи называется "фотоконкурсом", но скорее это лишь дань традиции. Конкурс по содержанию мультимедийный. За лучший короткий видеоролик продолжительностью до трех минут о том, как создавали интересные (с точки зрения их авторов) конкурсные фото организаторы назначили спецприз "За кадром". Число роликов, присланных на конкурс, превысило 1400.

Десятки фотографов-участников (из числа финалистов) следили за голосованием в режиме реального времени.

В онлайн-режиме в жюри работали французский кинематографист Филипп Рос (оператор документальных фильмов "Дом", "Океаны", "Жители океанов") и итальянский фотограф дикой природы Марко Урсо.

Обсуждение работ вышло за рамки конкретного конкурса, речь зашла о сравнении возможностей наших и зарубежных фотографов, особенно когда идет речь о работе профи.

"Я наблюдал работу одного зарубежного фотографа, он снимает подводный мир. Он приехал, а с ним еще два контейнера оборудования… У них - бюджеты, а у нас - самая красивая страна. Но мы можем сделать шаг намного дальше. Например, провести конкурс конкурсов: встретятся победителей разных фотоконкурсов. И наши, и, скажем, BBC, National Geographic, - рассказал президент РГО Сергей Шойгу

Также Сергей Шойгу пообещал подумать об усилении регионального этапа будущих конкурсов.

Жюри назвало имена победителей.

Среди видеороликов победила съемка Александра Медведева: как он снимал свою встречу с китом.

В номинации "Пейзаж" победила работа "Волшебный туман", автор Юрий Смитюк, Приморский край.

Волшебный туман. Фото: Юрий Смитюк

"Дикие животные" - "Невесомость, Иван Науменко, Приморский край.

Невесомость. Фото: Иван Науменко

"Россия с высоты птичьего полета" - "Казанский монастырь г. Тамбова", Валерий Горбунов, Тамбовская область.

Казанский монастырь. Фото: Валерий Горбунов

"Магия воды" - "Космос", Денис Дегтярев, Карелия.

Космос. Фото: Денис Дегтярев

"Эти забавные животные" - "Дирижер" Евгений Мазурин, Алтайский край.

Дирижер. Фото: Евгений Мазурин

"Арт-фото" - "Танцы над водой", Светлана Иваненко, Московская область.

Танцы над водой. Фото: Светлана Иваненко

"Фотопроект" - The Ballet, Алексей Цилер, Новосибирская область.

The Ballet. Фото: Алексей Цилер

"Многоликая Россия" - "Крылатые качели", Юлия Белякова, Ярославская область.

Крылатые качели. Фото: Юлия Белякова

"Снято на смартфон" - "Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямякин", Александр Державин, Карелия.

Вид на Рускеальский экспресс с горы Хернямякин. Фото: Александр Державин

"Живой архив" - "В проливе Эйры", Владимир Мельник, Архангельская область.

В проливе Эйры. Фото: Владимир Мельник

Детские номинации

"Пейзаж" - "Тройной накат", Ольга Барканова, Сахалинская область.

Тройной накат. Фото: Ольга Барканова

"Мир животных" - "Ушки на макушке" Ярослова Меркулова, Оренбургская область.

Ушки на макушке. Фото: Ярослова Меркулова

"Мир людей" - "С интересной книгой и майнкрафт не нужен!", Дарья Поломошнова, Ростовская область.

С интересной книгой и майнкрафт не нужен! Фото: Дарья Поломошнова

"Макромир": "Улитки болтушки", Филипп Харченко, Пензенская область.

Улитки болтушки. Фото: Филипп Харченко

Приз зрительских симпатий - Глеб Майоров, "Природа после дождя".

Природа после дождя. Фото: Глеб Майоров

А от редакции "Российской газеты" - свой собственный приз читательских симпатий. Его получает наш сотрудник, один из старейших и уважаемых фотокорреспондентов - Аркадий Иванович Колыбалов. Он вошел в финал (а попасть в десятку лучших работ, выдержав конкуренцию с тысячами авторов, - очень непросто), пожалуй, в самой сложной по исполнению номинаций: "Фотопроект". Репортаж "Крестный ход в Курской губернии" в комментариях не нуждается - это нужно видеть.