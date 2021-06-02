Названы три главные ошибки начинающих экспортеров

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина перечислила три главные проблемы, с которыми сталкиваются начинающие экспортеры. Все они связаны с нехваткой знаний для начала международного бизнеса.

"Первое - не знает, куда экспортировать и какой рынок выбрать", - заявила Никишина в интервью РИА Новости.

Вторая проблема связана с тем, что представители бизнеса часто не знают, как правильно найти своего покупателя и договориться с ним. В эту же группу глава РЭЦ включила недостатки логистики, когда предприниматель не знает, как доставить свою продукцию.

"Третье - не знает, как пройти связанные с экспортом административные процедуры", - добавила Никишина, отметив, что любое соприкосновение с подобными процедурами - "огромный страх и стресс" для бизнесменов.