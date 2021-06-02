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Не делайте этого. Три главных ошибки при зарядке смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
02.06.2021,  
17:17
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Кажется, нет ничего проще, чем зарядить смартфон: достаточно подключить его к зарядному кабелю. Но, как и в любом деле, даже здесь есть свои нюансы.

Оставим за бортом рассуждения о том, можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки, можно ли заряжать его до 100 процентов и нужно ли снимать чехол. Речь пойдет о безопасности.

Во-первых, не стоит пользоваться чужими сетевыми адаптерами и кабелями. Конечно, в большинстве смартфонов установлены "ограничивающие" чипы, которые регулируют нагрузку на батарею в время зарядки. Однако адаптер или кабель могут быть повреждены или некачественно изготовлены - и тогда вероятность трагедии возрастает.

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Во-вторых, нельзя заряжать смартфон в общественных местах - кабелями, которые просто уходят в стену. Нужно помнить, что подключение по кабелю - это способ не только зарядить смартфон, но и скопировать данные. Поэтому лучше всего носить с собой собственный адаптер (и кабель тоже).

В-третьих, опасно использовать переходники - например, превращающие кабель micropUSB в Lightning. В большинстве случаев они сделаны кустарно, и ни продавец, ни производитель не дадут гарантии, что смартфон не выйдет из строя после их использования.

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