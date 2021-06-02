Конституция Италии дает возможность местным заключенным проводить время за решеткой с пользой, выполняя разнообразные профессиональные функции, и при этом неплохо зарабатывать.

Львиная доля заключенных трудоустроены непосредственно в тюрьмах. Они выполняют оплачиваемую работу портного, сапожника, плотника, мебельщика, сантехника, повара, библиотекаря, мастера по ремонту радио и телевидения, садовника и маляра. Нередко государственные или частные структуры предлагают заключенным так называемый внешний трудовой договор, в рамках которого они также получают довольно приличное жалованье.

Парадоксально, но факт: согласно исследованию финансового издания Il Sole24 Ore порой арестанты зарабатывают больше, чем те, кто следит за их поведением. Например, тюремный повар в месяц получает 1500 евро, а молодой надзиратель в этом же учреждении - не более 1300-1350 евро.

Неудивительно, что в Италии есть тюрьмы, куда заключенные в определенном смысле даже "мечтают" попасть. Одна из них расположена в крепости Медичи (Fortezza Medicea), на самой высокой точке холма с видом на город Вольтерра в провинции Пиза. Вот уже пять веков эта крепость используется в качестве тюрьмы строгого режима и за всю ее историю существования здесь не было ни единого побега. Именно здесь в 2006 году в рамках эксперимента по реабилитации заключенных открылся уникальный ресторан, где весь персонал - повара, официанты, администраторы, уборщики - арестанты, в том числе совершившие тяжкие преступления, которых обучают сотрудники местных заведений общепита. И даже пианист в свободное от музицирования в ресторане время отбывает пожизненный срок за убийство. Руководство этого заведения считает, что данный объект непременно принесет пользу его "сотрудникам", которым крайне важно почувствовать себя нужными элементами общества.

Попасть в тюремный ресторан не так-то легко. Он доступен для посещения тури-стами лишь в определенные дни и по предварительной брони за две недели

Попасть в тюремный ресторан не так-то легко. Он доступен для посещения туристами лишь в определенные дни и по предварительной брони за две недели. Кроме того, Министерство юстиции Италии крайне тщательно проверяет всех посетителей, мечтающих провести приятный вечер в пикантной обстановке, и вполне может отказать подозрительным клиентам. Так, при входе в тюрьму гости должны предъявить удостоверение личности, сдать мобильные телефоны и сумки, а также пройти через металлодетектор. В целях безопасности столовые приборы сделаны из пластика. Но, несмотря на все эти неудобства, по сей день жалоб на качество подаваемой в заведении еды и нареканий на некорректное обслуживание зафиксировано не было. Напротив, число желающих побывать в этом необычном месте растет из года в год. Наплыву посетителей мешает лишь одно обстоятельство - это довольно дорогой ресторан и далеко не каждому туристу он по карману.

Не так давно на Апеннинах появился на свет еще один гастрономический проект по трудоустройству заключенных. Итальянское вино известно во всем мире и, как выясняется, теперь его делают и узники тюрьмы Горгона у тосканского побережья. В ней отбывают длительные сроки люди, осужденные за тяжкие преступления, среди которых, правда, нет ни мафиози, ни насильников. На территории исправительного учреждения растут на 2,3 гектара земли виноградники, из которых они самостоятельно производили домашнее белое вино. Оценив возможности своих подопечных, директор тюрьмы вышел с предложением о сотрудничестве на знаменитого винодела Ламберто Фрескобальди - на землях его предков, маркизов Фрескобальди, этот напиток делают уже 700 лет. Под чутким руководством Фрескобальди, вложившего в дело некую круглую сумму, а также благодаря стараниям заключенных было выпущено 2700 бутылок первого урожая, 1000 из которых доступны в различных итальянских ресторанах и торговых точках. Арестанты покорили своим трудолюбием производителя вина, который клятвенно пообещал взять на работу самых талантливых из них после выхода на свободу.