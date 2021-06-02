Запрос немецких экологов не ведет к автоматической остановке достройки "Северного потока - 2", сказали в пресс-службе Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) Германии.

Ранее немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала запрос в BSH с просьбой провести проверку работ по строительству газопровода на предмет их вредного воздействия на климат и соответствия экологическим нормам.

Согласно данным геопозиции морских судов, барже "Фортуна" осталось уложить 4 км труб одной нитки газопровода в водах Германии. Трубоукладчику "Академик Черский", строящему другую нитку, остается пройти около 58 км в зоне Дании и 16,5 км в немецкой.

В компании - операторе проекта Nord Stream 2 AG уверены, что строительство будет завершено в установленные сроки. По словам коммерческого директора компании Райнхарда Онтида, ситуация вокруг "Северного потока - 2" выглядит более позитивной, чем год назад.