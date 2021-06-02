Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами

"Правительство уточнило требования к аптечным организациям, которые могут заниматься онлайн-продажей лекарств. Несетевым аптекам разрешат вести дистанционную торговлю лекарствами, а покупать препараты можно будет на маркетплейсах", - уточнили в пресс-службе правительства.

Новые правила исключают требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и свой собственный сайт. Организации смогут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещать свои предложения на их сайтах.