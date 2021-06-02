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2 июня 2021 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 31 мая 2021 года № 190-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 19.05.2021 №001/001-4828-2021, от 27.05.2021 №001/001-5112-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 16.04.2021 №001/001-3669-2021" дополнить словами ", от 19.05.2021 №001/001-4828-2021, от 27.05.2021 №001/001-5112-2021".

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Новосибирской области, приостановить проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказание соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России; мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти Новосибирской области по организации и функционированию зон публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу UEFA.".

И.о. Губернатора Новосибирской области В.М.Знатков



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