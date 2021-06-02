По итогам 2020 года, в связи с пандемией, объем глобальных венчурных инвестиций снизился. Сокращение коснулось буквально всех отраслей, не исключением стала и IT-отрасль.

По оценкам исследователей агентства Gartner, глобальные затраты на информационные и коммуникационные технологии составили 3,7 трлн долларов по итогам 2020 года, что на 100 млрд долларов меньше, чем в 2019 году. Такое незначительное снижение объясняется нежеланием бизнеса существенно сокращать расходы на одну из самых важных отраcлей, которой и стал IT-сектор за время пандемии.

За минувший год спрос на IT-технологии заметно вырос. В одночасье потребовалась организация цифрового офиса, а значит и ПО для него, а также его обслуживание, поддержка и прочее. Вопросы кибербезопасности, анализа данных приобрели еще более острую форму.

Именно поэтому бизнес вновь с большим энтузиазмом стал инвестировать в IT. По прогнозам исследовательского агентства Gartner, к концу 2021 года глобальная IT-индустрия вырастет на 6,2%. Общая сумма инвестиций по итогам 2021 года должна составить 3,9 млрд долларов.

Наиболее надежными для инвестирования сегментами IT-рынка эксперты называют финтех, большие данные, а также облачные технологии. Это справедливо как для глобального рынка, так и конкретно для России.

Рынок облачных технологий является одним из самых перспективных на сегодняшний день. Так, по данным агентства Gartner, 85% компаний по всему миру используют облака для хранения каких-либо данных. Ежегодно облачный рынок растет на 25-30%. А одним из самых востребованных сегментов облачных услуг является SaaS (Software as a Service - программное обеспечение как услуга) - модель обслуживания, при которой пользователям предлагается готовое программное обеспечение, полностью обслуживаемое провайдером. Это значит, что клиенту не придется тратиться на покупку, установку и обслуживание собственного оборудования и работающего на нем ПО. Подобный бессерверный метод значительно упрощает и удешевляет процесс работы.

Используя гибридную модель, компания может полностью контролировать гибридное облако, а также оптимизировать его под свой круг задач

За "коронокризисный" год рынок облачных технологий вырос на 11% и достиг 270 млрд долларов. Основным драйвером роста как раз и стал сегмент SaaS. На SaaS-решения пришлось 102,8 млрд долларов.

"Раньше многие задачи считались неподходящими для того, чтобы перенести их в облака, - поясняет заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. - Сдерживающим фактором был страх из-за того, что конфиденциальность данных может быть нарушена. Однако в пандемию многие компании были вынуждены использовать облачные ресурсы для того, чтобы организовать удаленную работу. И тут выяснилось, что провайдеры справляются со своими обязательствами. В том числе, в части обеспечения должной безопасности и соблюдении политики конфиденциальности данных".

Среди важных преимуществ облачных технологий эксперты называют быструю масштабируемость. В пандемию это позволило компаниям, уже использующим облачные сервисы, легко адаптироваться к быстроменяющимся реалиям.

"Наиболее успешными оказались компании, которые проповедуют гибридный подход к построению ИТ-ландшафта, где наряду с сегментами собственной инфраструктуры существует гибкая и быстромасштабируемая часть, развернутая на мощностях одного, а лучше нескольких провайдеров", - считает исполнительный директор компании Stack Group (M1Cloud) Евгений Горохов.

По оценкам экспертов, гибридную cloud-модель использует большая часть компаний, которая не понаслышке знакома с облачными технологиями. Здесь есть ряд преимуществ. Прежде всего это связано с вопросами безопасности. Используя гибридную модель, компания может полностью контролировать гибридное облако, а также оптимизировать его под свой круг задач. Кроме того, гибридные облачные технологии обладают высокой скоростью передачи данных, что является важным критерием для многих компаний.

Использование сразу нескольких облаков - тренд последних лет. При такой модели компания может выстроить инфраструктуру на облачных решениях сразу нескольких поставщиков. Это позволяет эффективнее использовать облако. А провайдеру не дает возможности создавать барьеры для предоставления различных услуг.

Эксперты считают, что в ближайшей перспективе появится множество стартапов, направленных на "наведение мостов" между различными облачными платформами.

Стоит отметить, что использование гибридных облачных технологий все же более популярно у крупных компаний. Более мелким компаниям зачастую достаточно использования только лишь одного публичного облака для организации эффективной работы.

Многие компании признаются, что переход на удаленную работу помог существенно сократить издержки. При этом при грамотной организации и планировании эффективность работы не пострадала. Однако всего этого невозможно было бы добиться без применения cloud-технологий. При помощи облачных служб вся привычная рабочая среда может быть доставлена на любой ПК. Это позволяет работать в любое время и из любой точки мира. При этом не придется волноваться из-за безопасности, т.к. все устройства управляются централизованно.