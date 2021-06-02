Раскрыто происхождение оружия, 9000 лет пролежавшего в озере Гурон

В США команда археологов во главе с Джоном М. О'Ши из Мичиганского университета идентифицировала два древних куска обсидиана, которые были найдены на дне озера Гурон. Это оказались фрагменты оружия, преодолевшего путь в 4000 км.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает Scientific American. Речь идет о двух таинственных артефактах, обнаруженных командой подводных археологов во главе с Джоном М. О'Ши еще в 2013 году.

Исследователи отбирали образцы придонного грунта. Они проверяли гипотезу о том, что около 10 000 лет назад, после отступления ледников, Великие озера только начинали формироваться. Эта теория гласит, что в то далекое время данный район был сушей, где коренные американцы строили свои поселения и вели охоту на карибу.

В исследованных образцах были обнаружены два куска обсидиана, возраст которых превышает 9000 лет. Находка изумила ученых, ведь нигде в окрестностях нет такого материала. Обсидиан - это вулканическое стекло, которое традиционно использовалось народами Мезоамерики для изготовления оружия и украшений. Как же оно попало в Северную Америку?

Ответ на этот вопрос археологи нашли только сейчас. Многолетний лабораторный анализ позволил установить, что обнаруженные куски обсидиана в доисторические времена были частью наконечника копья. Вероятно, древний охотник, стоя у ловушки на карибу, решил заточить свое оружие. Он как минимум дважды ударил камнем по наконечнику, в результате чего два куска обсидиана отскочили и в результате оказались на дне современного озера, где пролежали почти 10 тысяч лет.

Кроме того, Джон М. О'Ши и его команда нашли месторождение, на котором был добыт этот обсидиан. Расстояние от него до озера Гурон превышает 4000 км. Возможно, это означает, что такой огромный путь преодолели сами охотники. Но ученые считают, что это маловероятно.

Скорее всего, обсидиан преодолел этот путь по торговым каналам, то есть Америка в доисторические времена была охвачена обширной торговой сетью. На исследованных образцах видны следы от ударов, кроме того, они обладают острыми неровными краями - это два явных признака обработки материала человеком.

Исследователи считают, что сделанное ими открытие позволит изменить взгляд на историю заселения Северной Америки.