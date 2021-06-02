Осенний этап продажи туров с кешбэком стартует 1 октября

Второй этап продажи туров с кешбэком в 2021 году начнется 1 октября и продлится до декабря. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет на осень этого года начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом", - заявила Догузова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Программа туристического кешбэка была запущена в конце лета 2020 года. Третий этап программы стартовал 18 марта 2021 года.

Согласно условиям программы туристы могут рассчитывать на компенсацию 20% затрат на поездки по России (до 20 тысяч рублей). Для оплаты необходимо использовать карту "Мир".