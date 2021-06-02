Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение: спор по алиментам рассматривает суд той страны, чьим гражданином является ребенок. При этом не важно, где именно в реальности живет маленький человек.

Любой ребенок, безусловно, предпочел бы видеть родителей вместе. Но часто это нереально. Фото: Photoxpress

В Калужской области некий гражданин получил иск от своей бывшей жены, гражданки Армении. Она там живет вместе с их общими детьми. Женщина потребовала, чтобы мужчина ежемесячно выплачивал ей 80 тысяч рублей. Однако нижестоящие инстанции не приняли иск, ссылаясь на то, что и дети, и женщина живут за границей.

Первый кассационный суд отменил их решения, а само дело включил в обзор судебной практики.

"Согласно Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Минске 22 января 1993 г., при отсутствии совместного постоянного места жительства родителей и детей на территории государства - участника Конвенции спор о взыскании алиментов с одного из родителей на содержание ребенка подсуден суду государства, гражданином которого является ребенок", - разъяснил суд.

Поэтому данное дело было направлено на новое рассмотрение в суды Калужской области.