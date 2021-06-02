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Рубрика: В мире

Пентагон запросил более 23 млрд долларов на финансирование разведки

Минобороны США обратилось в Конгресс с просьбой о выделении на нужды военной разведки в 2022-м финансовом году 23,3 миллиарда долларов. Соответствующее заявление во вторник распространил Пентагон, отмечая, что запрошенное на данную программу финансирование "соответствует стратегическим приоритетам министра обороны".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции. "Какие-либо другие цифры бюджета программы военной разведки или ее детали публиковаться не будут, так как остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности", - цитирует ТАСС.

На нынешний финансовый год военное ведомство США запрашивало на нужды разведки 23,1 миллиарда долларов.

Ранее президент США Джо Байден представил детальный проект бюджета страны на предстоящий 2022 финансовый год. Предлагаемые расходы на нужды Пентагона составили 715 миллиардов долларов. В целом же на оборону Байден просит почти 753 миллиарда. Это на 12,5 миллиарда долларов больше, чем в предыдущем году.

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