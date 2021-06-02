Песков назвал кибербезопасность одной из тем встречи Путина и Байдена

Вопрос кибербезопасности будет подниматься на встрече президентов России и США в Женеве, но пока полноформатного сотрудничества в этой области нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока, конечно, о сотрудничестве говорить преждевременно... Когда начнется полноформатное сотрудничество в киберсфере, сфере информационной безопасности, то есть то, к которому призывал неоднократно президент Путин, тогда изменится", - сказал Песков, говоря о том, изменилось ли что-то в сфере взаимодействия по кибербезопасности.

"В целом, конечно, очевидно, что преступность в киберсфере и вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться, так или иначе будут на повестке", - заключил Песков.