Песков рассказал о проработке доступа журналистов на саммит Путина и Байдена

Пока непонятно, будет ли пресс-конференция президентов России и США по итогам саммита в Женеве. Еще только предстоит разработать формат для СМИ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается модальностей работы прессы непосредственно на саммите, то они еще не определены, и вопрос пресс-конференции тоже пока не решен", - сообщил Песков. "Это все пока еще предстоит разработать", - добавил он.

Швейцария сегодня объявила о начале аккредитации журналистов на встречу Владимира Путина и Джо Байдена, но Песков пояснил, что "эта аккредитация швейцарской стороны как принимающей стороны". "Они делают большой пресс-центр для всей международной прессы, желающие могут подать на эту аккредитацию", - уточнил он.