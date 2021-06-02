Песков: Россия разберется с ситуацией вокруг морской базы в Судане

Кремлю известно заявление Судана о планах пересмотреть соглашение с РФ по военно-морской базе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами. По его словам, данный вопрос обязательно обсудят.

"Да, мы видели эти заявления. Вы знаете, что по дипломатическим каналам с суданской стороной мы находимся в постоянном контакте. Будем с этим вопросом разбираться", - сказал представитель Кремля.

О планах пересмотреть договор с РФ по морской базе ранее объявил начальник штаба Вооруженных сил Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн. Он сослался на то, что документ принимался предыдущим правительством, но не был ратифицирован парламентом​​​.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Россия изучает данное заявление.