Почему убийцу нельзя называть "шутером"

- Как практикующий журналист, - сказала она на совете экспертов в "РГ", посвященном родной речи в пандемию, - я бы никогда не воспользовалась этим словом. "Шутинг" и "шутер" сильно перекликаются с русскими "шутить", "шутка", "шутливый", "шут"… Что невозможно для тех обстоятельств, в которых его сейчас используют. "Похороны жертв шутинга в Казани пройдут сегодня". "В ОП РФ призвали покончить с анонимностью в Сети после шутинга в Казани"... Нет, эти слова не приживутся, чувство языка не позволит. Но нужно говорить об ответственности журналистов. Мы вольно или невольно, но внедряем некоторые уродливые неологизмы в сознание общества. Когда о человеке, который стреляет в детей, мы говорим, что он шутер, а то, что он совершает, - шутинг, мы снижаем степень трагедии и горя.