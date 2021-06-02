Половина компаний не берут кандидатов, чьи анкеты написаны с ошибками

Свежий опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие тысяча менеджеров по персоналу из всех округов страны, свидетельствует о том, что в каждой второй компании отказывают в трудоустройстве тем, чья анкета не соответствует правилам орфографии и пунктуации. Столь жесткая позиция особенно характерна для финансовой и IT-сфер. Об этом говорят и эксперты "РГ".

Говорить красиво становится выгодно, убеждена ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая:

- В самых крупных кадровых агентствах считают, что грамотная речь - компетенция номер один. За нее готовы платить работодатели по всем профессиям, по всем специальностям. Вопрос в том, что же кадровые агентства понимают под ясной, грамотной, красивой речью? Приведу комический пример. Вакансия: заправщик в деревне Брехово Солнечногорского района. Требование к кандидату - хорошее знание русского языка для выполнения речевых стандартов. Думаю, что с такой формулировкой, работника они будут искать долго.

Ректора поддерживает основатель Национальной Академии этикета и протокола InterProtocol Надежда Серякова:

- Слово сегодня - это деньги. Скажешь неграмотно, тебя неправильно расшифруют. Но этикет и протокол - это правила, которые нужны для того, чтобы нас восприняли так, как мы сами запланировали. И язык вместе с мимикой и жестами - это средство достижения своих целей. Поэтому бизнес с удовольствием обучается хорошим манерам, в том числе и речевым. Следуя огромному опыту, мы вывели правило: делаете одну ошибку в деловой переписке, это вызывает недоумение партнеров. Две ошибки заставляют их думать о низком уровне специалистов в вашей кампании. А если в письме три, с вами больше не будут иметь дела. Вывод: хотите потерять репутацию - делайте ошибки, сокращайте слова, используйте иностранные эквиваленты, которые не соответствуют контексту. И еще - это дурной тон использовать свой внутренний сленг в разговорах с клиентами или партнерами.