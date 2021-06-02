В тюрьмах Франции сейчас отбывают наказание около 61 тысячи человек, и лишь 19 тысяч, числятся в категории "счастливчиков". Именно так называют заключенных, кто в той или иной мере оказался привлеченным к труду, а он, отметим, здесь добровольный. Более того, получить такое право во французских пенитенциарных заведениях считается огромной привилегией, которую еще нужно заслужить примерным поведением. Администрация вносит в особые списки всех желающих, и на каждое освобождающееся место претендуют сразу несколько человек. Главная причина более чем очевидна: возможность немного подзаработать. Каким образом и где? В основном в тюремных стенах. Во-первых, это хозяйственное обслуживание тюрьмы. Уборка помещений, приготовление пищи, ремонтные работы. Во-вторых, работа, предоставляемая специальной структурой - Промышленным управлением пенитенциарных учреждений.

Что делают? Брошюрование, упаковка, погрузочно-разгрузочные работы. Но не только. В специально оборудованных цехах производят мебель, как для тюремной системы, так и для госучреждений (совсем недавно для ряда министерств, в том числе обороны и сельского хозяйства), двери разного предназначения, замки, а также изделия из текстиля - постельное белье, спецодежду, джинсы. Иногда осужденных используют и на строительных работах. Был даже в свое время такой случай, когда по контракту, подписанному минюстом со строительной фирмой Eiffage, группу арестантов из тюрьмы Charles III, у которых срок заключения подходил к концу, отправили на возведение... новой тюрьмы в городе Максевиле. Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан Еще один источник - это частные компании, которые заключают договора с тюремной дирекцией. Причем такими услугами пользуются и известные бренды. В местных СМИ проходила информация об участии заключенных в сборке ручек и бритвенных станков Bic, заказах от некоторых косметологических концернов. Правда, они обычно действуют через посредников, чтобы не афишировать сотрудничество с тюрьмами. Расценки за работы ниже, чем на воле раза в два-три. Тем не менее осужденные могут в месяц заработать от 200 до 400 евро. Вся сумма идет каждому на индивидуальный счет, с которого разрешается брать на свои нужды около двух третей, а остальные накопления выдаются человеку перед выходом на свободу.