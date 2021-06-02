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02.06.2021 20:22
Рубрика: Экономика

Сплошная защита

Новые вакцины будут создавать за четыре месяца
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 121(8472)
Российские ученые будут создавать вакцины от неизвестных ранее инфекций за четыре месяца. Это станет возможным благодаря новым генетическим технологиям, которые появятся в стране. Об этом на Правительственном часе в Совете Федерации заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

По ее словам, четыре дня потребуется в будущем и для разработки новых диагностических систем. К тому же продолжит развиваться сеть лабораторий, благодаря чему массовые исследования населения в случае возникновения эпидемий будут проводиться в минимальные сроки. "Мы должны быть готовыми к любым вызовам, поэтому нам нужны резервные мощности мобильных лабораторий", - сказала Попова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Попова заявила о неизбежности новых пандемий в будущем

Для тест-систем на антитела от коронавируса могут ввести единую систему оценки результатов. Дело в том, что тестов на антитела очень много, но у всех разные значения. В одних случаях хороший иммунитет могут показать две единицы, в других - 20, а в третьих - 200 единиц. Большинство производителей уже перешли на единую систему оценки, чтобы результаты диагностики были понятны людям. Помимо этого разрабатываются новые подходы к образованию медработников: например, знания в области санитарно-эпидемиологической безопасности они будут закреплять на практике с помощью симуляционных технологий. К 2030 году появятся два новых центра, в которых подготовят более 20 тысяч медиков, специализирующихся на биобезопасности.

По поручению президента в России создадут проактивную систему с искусственным интеллектом "Санитарный щит", которая поможет предупреждать, выявлять и оперативно реагировать на биологические угрозы. В единой базе где будут собраны сведения о факторах, влияющих на здоровье людей в каждом регионе страны. В их числе - экологические проблемы. Главный санитарный врач подчеркнула, что от 15 до 35 процентов всех болезней связаны с загрязнением окружающей среды.

Попова также напомнила, что сегодня для всего мира остается актуальной эпидемия COVID-19. В связи с этим Россия сохранит усиленный санитарный контроль на границе. Иностранцам и российским туристам, которые возвращаются из-за рубежа, сегодня необходимо в течение пяти дней дважды сдать ПЦР-тест. При этом под медицинским наблюдением по месту жительства сейчас находятся более 500 тысяч россиян, которые выезжали за пределы страны.

В то же время эпидемиологическое и экономическое пространство со странами ЕАЭС остается единым. Для перемещения граждан по странам союза запущено мобильное приложение "Путешествуй без ковида". Так, достаточно предъявить на контрольном пункте QR-код в телефоне, чтобы подтвердить отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного накануне.

Для тест-систем на антитела от коронавируса могут ввести единую систему оценки результатов 

"Мы формируем единое эпидемиологическое пространство. С нашими соседями работаем одной командой с самых первых дней, с января прошлого года, меры реагирования у нас синхронизированы, мы все делаем вместе и помогаем друг другу", - сказала Попова.

Она напомнила, что становить коронавирус возможно только с помощью вакцинации, которая в России остается добровольной. Почти все вакцины гарантируют иммунитет к коронавирусу на год.

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