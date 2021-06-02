Пособия идущим в первый класс детям будут выплачивать с 6 лет

Решение о выплатах семьям идущих в первых класс детей скорректировано: пособия будут выдаваться всем, кто достиг шестилетнего возраста. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова президенту Владимиру Путину на совещании правительства.

Вопрос поднял президент, попросив уточнить возраст детей, на которые рассчитано пособие.

"В этом проекте указа обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Март. Апрель. Май. Июнь. Июль. Август. Сентябрь", - сказал он, комментируя доклад Голиковой.

Вице-премьер ответила, что позицию скорректируют, то есть выплату получат дети, которые по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет.