Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой

Отзыв кабмина опубликован на сайте ГД. В правительстве считают, что законопроект "позволит урегулировать традиционный для российского общества процесс участия близких родственников детей в их воспитании".

Авторы ранее объяснили необходимость изменений тем, что временное нахождение ребенка с близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой он находится с чужими для него людьми. То есть, если внук едет куда-то с бабушкой, это имеют право расценить как отсутствие родительского попечения. Такая практика была у органов опеки и попечительства, а также органов полиции, указали разработчики.

Депутаты предлагают прописать в законодательстве право ребенка на "пребывание" с близкими родственниками.

А если они станут опекунами, то ребенок официально сможет находиться у этих родственников до принятия решения органом опеки.

Один из авторов, депутат от ЕР Наталья Костенко считает, что документ устанавливает гарантии прав ближайших родственников несовершеннолетних детей, в первую очередь бабушек и дедушек, на участие в их воспитании.