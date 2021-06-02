Правительство разрешило небольшим аптекам продавать лекарства через интернет

С 1 сентября продавать безрецептурные лекарства онлайн смогут не только крупные аптечные компании, но и несетевые аптеки. Они смогут торговать лекарствами и на своих сайтах, и на ресурсах агрегаторов и маркетплейсов. Постановление правительства об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Большинство экспертов считает онлайн-торговлю для аптек большим прорывом прошлого года, и то, что на рынок придут новые - несетевые - игроки позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, где нет крупных аптечных сетей.

Новые правила онлайн-продаж медикаментов дополняются положением о регулировке цен: при дистанционной торговле стоимость лекарств не должны быть выше той, которая на них установлена в самой аптеке, отмечается в сообщении правительства. Ответственность за условия хранения и качество лекарств полностью возлагается на аптечные организации, даже если медикаменты продаются на сайте партнера и доставлены сторонними курьерскими компаниями.

С мая прошлого года право на дистанционные продажи медикаментами было лишь у крупных аптечных сетей: это те, у которых не менее 10 торговых точек в регионе. Их онлайн-оборот за прошлый год составил 72 млрд рублей, следует из отчета компании DSM-Groupe. При этом доля лекарств, забронированных через интернет, составила 6,3% от общего объема проданных медикаментов.

Дистанционная продажа лекарств только одному крупному игроку приносит около 300-350 млн рублей прибыли в год, отмечает руководитель Ассоциации независимых аптек Антон Бархан.

"Сегодня мы наблюдаем, что крупные маркетплейсы присоединяются к трендам и добавляют в ассортимент лекарства и БАДы, что становится конкурентным преимуществом перед онлайн- и офлайн-аптеками, потому что покупателям удобно в рамках одного заказа закрывать максимум потребностей", - отмечают аналитики price.ru.

Большой интерес к онлайн-покупке лекарств отмечает руководитель бизнес-группы FMCG маркетплейса "СберМегаМаркет" Анна Маркина. "После снятия ограничений на продажу лекарственных препаратов аптеки любого формата смогут открыть свои магазины на нашей площадке, - отметили в AliExpress Россия. - Это, в свою очередь, положительно скажется на ассортименте товаров".

Привлечение к онлайн-торговле небольших аптек позволит решить вопрос с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах

Сейчас маркетплейсы не занимаются доставкой лекарств. Их можно только зарезервировать на сайте и выкупить непосредственно в аптеке при самовывозе, сообщили в "СберМегаМаркете". Тот же подход применяет "Яндекс.Маркет". В доставке на дом безрецептурных лекарств и БАДов заинтересована "Яндекс.Лавка". Для этого онлайн-магазин получил аптечные лицензии на несколько своих точек, чтобы соответствовать требованиям регулятора.

В категории лекарств на маркетплейсах определились свои лидеры продаж. К примеру, у "Яндекс.Лавки" большой спрос на антисептики в разделе "Гигиена". Наиболее востребованными товарами категории "Здоровье" в "СберМегаМаркете" стали препараты против аллергии, средства для пищеварения и для похудения. Каждый сезон диктует свой спрос на лекарства. И с наступлением осени выбор покупателей изменится.