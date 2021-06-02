Подтвердилась догадка о причинах "ядерной зимы" во время ледниковой эпохи

Ученые доказали, что извержение вулкана Тоба примерно 70 тысяч лет назад, во время последней ледниковой эпохи, стало причиной резкого уменьшения озонового слоя в атмосфере. Последствия этой катастрофы едва не привели к гибели человеческой популяции.

Тоба расположен на острове Суматра, в кальдере вулкана находится одноименное озеро. Извержение, о котором идет речь, привело к выбросу такого количества лавы и пепла, что озоновый слой сильно истончился, и защита от ультрафиолетовых лучей ослабла. Это поставило человечество на грань полного исчезновения - цивилизация прошла через, так называемое, "бутылочное горлышко".

Согласно материалу на Phys.org, исследователи создали математическую модель, согласно которой в этот период количество озона уменьшилось на 50 процентов.

Один из участников научной работы Сергей Осипов сравнил природные явления такого масштаба с ядерной войной. Из-за извержения вулкана Тоба и влияния ультрафиолета могла существенно снизиться урожайность, что привело к голоду. А отсутствие действенной защиты от излучения вызывало онкологические заболевания кожи, изменяло ДНК и, в конечном итоге, сокращало население.