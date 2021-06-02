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Рубрика: Общество

Здоровы? Ваш столик

Привитые от COVID сотрудники ресторанов получат премию, а гости скидку
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 119(8470)
Работников и гостей ресторанов, которые вакцинировались от COVID-19, ждет приятный бонус. За сертификат с двумя печатями каждый сотрудник получит 5 тысяч рублей премии, а посетитель - 10-процентную скидочную карту на все меню. Нововведение обещают запустить до конца этой недели в сети ресторанов "Мясо&Рыба", а ее владелец - вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов последовать его примеру и другим предпринимателям.
Рестораторы просят отменить перчаточный режим в сфере общепита. Фото: Сергей Михеев/РГ Рестораторы просят отменить перчаточный режим в сфере общепита. Фото: Сергей Михеев/РГ
Рестораторы просят отменить перчаточный режим в сфере общепита. Фото: Сергей Михеев/РГ

"На прошлой неделе мы обсудили с мэром города несколько возможностей борьбы с коронавирусом в ресторанах, - напомнил он. - Я предложил выплачивать премии привитым сотрудникам - 5 тысяч рублей, хорошая прибавка к зарплате, а гостям делать дополнительные скидки или подарки от ресторана, чтобы вакцинация стала более привлекательной. Надеюсь, коллеги-рестораторы поддержат меня".

Фото: Reuters
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Миронов признается, что привитых среди его работников единицы: "Вакцинации - личное дело каждого. К примеру, укол от гриппа осенью у нас поставили более 90% сотрудников, а вокруг вакцинации от коронавируса ходит много слухов и сплетен, которые пугают людей. Молодежь ставить укол отказывается, думает, что ее инфекция не коснется, а если кто и заболеет, то легко. Убедить в том, что это заблуждение, непросто".

Между тем 1,5 миллиона москвичей прививку уже сделали. Нет ни одного случая тяжелых последствий, а заболеваемость снижается. Самое время подумать над смягчением "антиковидных" мер, считают рестораторы. "Санитарные требования, которые были актуальны, когда пандемия набирала обороты, сейчас избыточны. Они усложняют жизнь бизнесу. Например, пора отказаться от измерения температуры на входе в заведение. Мы уже год измеряем ее каждому сотруднику и гостю, но постановления или распоряжения, в котором пояснялось бы при какой температуре гостя нельзя пускать в ресторан, так и не появилось", - поддержал тему ресторатор Дмитрий Левицкий.

Пора отказаться и от обязательного ношения перчаток в предприятиях общепита. По требованиям Роспотребнадзора для ресторанов и кафе это не обязательный атрибут. Но в указе мэра, опубликованном раньше документа санитарного ведомства, говорится, что перчатки необходимы. В итоге за отсутствие перчаток у посетителей нас штрафуют на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. "Мэр согласился, что такие противоречия в документах надо устранить. Ждем отмены перчаточного режима. Тем более что обработка рук антисептиком куда эффективнее", - продолжил Миронов.

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк привел цифры: на предприятиях торговли и общепита каждый день в среднем составляется от 30 до 40 протоколов из-за отсутствия масок и перчаток как у работников, так и у посетителей, а работа некоторых заведений даже приостанавливается.

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