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02.06.2021 17:14
Рубрика: Власть

По своим не бьет

Новую авиабомбу "Дрель" готовят к серийному производству
Текст: Юрий Гаврилов
Серийное производство планирующей авиабомбы "Дрель" намечено начать в 2023 году. Об этом сообщил Игорь Насенков, гендиректор холдинга, в котором разработали новый боеприпас. Сейчас он проходит испытания.

Из открытых источников известно, что дальность планирования "Дрели" превышает 30 километров. Это позволяет летчикам использовать авиабомбу без захода в зону действия ПВО противника. Для навигации "Дрели" используется система ГЛОНАСС. Бомба снаряжена 15 самоприцеливающимися боевыми элементами. На конечном участке траектории они отделяются от носителя и спускаются на парашютах, наводясь на объекты удара при помощи радарных и инфракрасных сенсоров. Основная их цель - вражеские танки. Их элементы "Дрели" поражают в наименее защищенную верхнюю проекцию.

Фото: Илья Максимов / РГ
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К тому же новая авиабомба снабжена системой распознавания "свой-чужой". То есть ее можно применять в контактном бою, где элементы "Дрели" безошибочно выберут для поражения только технику противника. Ранее сообщалось, что одна такая бомба способна уничтожить до шести вражеских танков.

Еще одним преимуществом называют нечувствительность бомбы к средствам радиоэлектронной борьбы и ее незаметность для радаров. Иными словами, вывести из строя или сбить "Дрель" крайне сложно. Это позволит эффективно использовать боеприпас для уничтоже

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