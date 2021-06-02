Путин и Дутерте обсудили поставки вакцин на Филиппины

Президенты России и Филиппин провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры поздравили друг друга с 45-летием установления дипломатических отношений, высоко оценив уровень сотрудничества. Владимир Путин и Родриго Дутерте подтвердили заинтересованность в усилении взаимодействия по различным направлениям. Речь идет о реализации проектов в энергетике, сельском хозяйстве, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Главы государств договорились о продолжении координации усилий на мировой арене, прежде всего по линии ООН. Также Путин и Дутерте обсудили вопросы совместной борьбы с распространением коронавируса, уделив особое внимание поставкам российских вакцин на Филиппины.