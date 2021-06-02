Путин: Модернизацию сельских домов культуры надо начать уже в этом году

Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проанализировать ситуацию с домами культуры в сельской местности и приступить к их ремонту в ближайшее время. "Посмотрите еще раз на то, где готовность к этой работе наиболее высокая и, пожалуйста, предложите корректировку этой программы уже в 2021 году", сказал президент на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что нужно выяснить, какие регионы готовы сейчас приступить к модернизации домов культуры, и выделить им финансирование. Он также обратил внимание, что министерство культуры в этом году направляет средства в основном на библиотеки - их модернизацию и комплектование фондов, и подчеркнул, что "это важно". Тем не менее, вопрос о состоянии домов культуры на селе Владимир Путин поручил рассмотреть особо, так как в один момент все регионы не будут готовы к новой программе.

- Так же, как школы у нас не все готовы к обеспечению детского бесплатного питания оказались, так и все регионы Российской Федерации не смогут быть готовыми к реализации программы в части касающейся культурных центров на селе и домов культуры, - приводит слова президента ТАСС.

Ранее, Владимир Путин поручил проработать возможность направлять средства нацпроекта "Культура" на развитие ДК не только в сельской местности, но и в городах с населением до 500 тысяч человек. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и руководители российских регионов.