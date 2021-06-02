Путин поддержал идею о регулярных отчетах депутатов перед избирателями

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею депутата от "Единой России" Александра Хинштейна о регулярных отчетах парламентариев перед избирателями. Инициатива прозвучала в ходе встречи главы государства с руководством партии и победителями предварительного голосования.

"Что касается депутатов Госдумы, то есть высшего представительного органа власти, высшего законодательного органа власти, то, конечно, так и нужно сделать", - считает Путин. Он надеется, что члены нынешнего состава фракции "Единой России" в Госдуме отчитаются перед своими избирателями вне зависимости от прохождения в новый состав палаты.

Отметим, что ранее о необходимости регулярных отчетов депутатов перед гражданами заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.