Путин согласился обсудить идею об использовании маткапитала на ремонт

Президент России Владимир Путин заявил, что можно подумать над предложением расширить использование материнского капитала на ремонт, но при этом отметил, что деньги не должны быть потрачены впустую.

"Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую" - отреагировал Путин на соответствующее предложение в ходе встречи с руководством "Единой России" и участниками праймериз партии.

Он подчеркнул, что все ограничения, существующие в использовании маткапитала обусловлены только одним: необходимостью ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами.