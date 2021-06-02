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02.06.2021 16:00
Рубрика: Власть

Путин: Выплату по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети пойдут в школу с 6 лет

Текст: Галина Мисливская
Выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу 1 сентября в полные 6 лет, заявил президент России Владимир Путин.
Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В среду глава государства провел совещание с членами правительства, в ходе которого заслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о выполнении поручений по выплате социальных пособий. Замглавы правительства сообщила, что проект указа президента о выплатах школьникам уже готовится.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Прием заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками начнется 15 июля

- В соответствии с тем проектом указа, который ваш покорный слуга должен будет подписать, обозначено, что эта выплата будет касаться детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года, - напомнил Путин.

- Мы скорректировали эту позицию, - сообщила Голикова и подтвердила, что выплаты получат родители детей, которым шесть лет исполнится не позднее 1 сентября.

- То есть проект указа придет исправленный и смогут получать эту поддержку дети, которые (нормативная база это позволяет) по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет, - резюмировал Путин.

В своем докладе Голикова также сообщила, что получателями этой выплаты станут 19,5 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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