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02.06.2021 12:26
Рубрика: Экономика

Разработчики вакцины от COVID-19 смогут возвращать НДС быстрее

Текст: Татьяна Замахина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок возврата уплаченного НДС разработчиками вакцин от коронавируса.

Фото: iStock
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"Ускоренный порядок компенсации средств позволит пополнить оборотные средства указанных организаций, столь необходимые им для обеспечения большого объема производства вакцин", - заявил первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Пока что при реализации вакцины применяется НДС в размере 10%. Однако при приобретении товаров, используемых для производства вакцины, НДС растет до 20%.

Для того, чтобы сократить сроки возврата НДС разработчикам вакцин, правительство предлагает оформлять заявления на такие выплаты в заявительном порядке. Это будет применяться в отношении налога за периоды с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.

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