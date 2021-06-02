Разработчики вакцины от COVID-19 смогут возвращать НДС быстрее

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который меняет порядок возврата уплаченного НДС разработчиками вакцин от коронавируса.

"Ускоренный порядок компенсации средств позволит пополнить оборотные средства указанных организаций, столь необходимые им для обеспечения большого объема производства вакцин", - заявил первый замглавы Комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский.

Пока что при реализации вакцины применяется НДС в размере 10%. Однако при приобретении товаров, используемых для производства вакцины, НДС растет до 20%.

Для того, чтобы сократить сроки возврата НДС разработчикам вакцин, правительство предлагает оформлять заявления на такие выплаты в заявительном порядке. Это будет применяться в отношении налога за периоды с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно.